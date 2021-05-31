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هل يجب على الشخص أخذ مسحة كورونا قبل التطعيم؟ الصحة تجيب

هل يجب على الشخص أخذ مسحة كورونا قبل التطعيم؟ الصحة تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يستلزم إجراء مسحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، في حالة الرغبة في تلقي لقاح كورونا.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة على سؤال جاء فيه: “هل يجب على الشخص أخذ مسحة كورونا قبل التطعيم؟”.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يستلزم إجراء مسحة لهدف تلقي اللقاح فقط.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من الأسئلة الشائعة من خلال زيارة الرابط التالي: “اضغط هنا“.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (1245) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (1275) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (433,413) حالة ولله الحمد.

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