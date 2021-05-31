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اختبار الرخصة المهنية.. النتائج والفئات المستثناة وخطوات الاستعلام

اختبار الرخصة المهنية.. النتائج والفئات المستثناة وخطوات الاستعلام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية بأكثر من طريقة.

• طريقة وخطوات الاستعلام

يمكن الاستعلام من خلالموقع هيئة تقويم التعليم والتدريبعبر الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الهيئة.

– تسجيل الدخول من خلال السجل المدني ثم إدخال الرقم السري.

– الضغط على كلمة النتائج.

– اختيار نوع الاختبار معلمين.

• نتيجة الاختبار عبر توكلنا

كما يمكن معرفة النتيجة من خلال تطبيق توكلنا (لوحة البيانات – نتائج قياس ) أو عبر رسالة نصية على الجوال.

وفور الإعلان عن النتائج اشتكى عدد من أصحاب الاختبارات من صعوبة الدخول على موقع الهيئة في ظل حالة الضغط الشديد من المختبرين على الموقع.

ورد حساب خدمة المستفيدين التابع لهيئة التقويم بقوله: “نرجو مسح الملفات المؤقتة من المتصفح وإعادة المحاولة أو محاولة الدخول من متصفح آخر”.

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23 – 30 يناير 2021م وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًا، فيما عقدت الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20 – 25 / 3 / 2021م.

• الفئات المستثناة من الاختبارات

يذكر أن الفئات المستثناة من الاختبارات تشمل من هم على رتبة مساعد معلم أو على رتبة معلم في المستوى 6 الدرجة 2 فأعلى، من هم على رتبة ممارس في المستوى 4 من شاغلي الدرجة 5 فأعلى، ومن على رتبة معلم متقدم في المستوى 3 من شاغلي الدرجة 6 فأعلى إضافة إلى من يرغب بالتقاعد قبل عام 2025.

وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخص المهنية بكافة أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي، علمًا بأن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30 مايو 2021م.

• مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية

في سياق متصل، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية.

وأوضحت الهيئة، خلال ردها على استفسار حول هذا الشأن، أن صلاحية اختبار الرخصة المهنية خمس سنوات من تاريخ ظهور نتيجة الاختبار.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت أمس الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية بأكثر من طريقة.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الهيئة
– تسجيل الدخول من خلال السجل المدني ثم إدخال الرقم السري
– الضغط على كلمة النتائج
– اختيار نوع الاختبار معلمين

• أهمية اختبار الرخصة المهنية

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23 – 30 يناير 2021م وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًا، فيما عقدت الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20 – 25 / 3 / 2021م.

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