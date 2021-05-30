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جدة.. كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي

جدة.. كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، وذلك من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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