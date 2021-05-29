«النيابة» تحذر من تضليل الرأي العام عبر منصات التواصل إثر صدور بعض القرارات التنظيمية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.

ولفتت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، إلى أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.