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بالإنفو جراف.. 8 نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب الإصابة بعدوى «كورونا»

بالإنفو جراف.. 8 نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب الإصابة بعدوى «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات الاحترازيةالتي يجب على مرضى السكري اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، والذي أجابت فيه على أبرز الأسئلة الشائعة أنه من الضروري على مرضى السكري اتباع 8 إجراءات وهي:

·       أخذ اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد، واستخدام معقم عند الخروج.

·      المحافظة على نسبة السكر في الدم.

·      تنظيف وتطهير أي أجسام وأسطح يتم لمسها بشكل متكرر.

·      عدم مشاركة الطعام والأدوات مع الآخرين.

·      إذا شعرت بأعراض تشبه الأنفلونزا، ابق في المنزل.

·     تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمنديل أو استخدم ثنية ذراعك.

·     تخلص من المنديل بشكل مناسب بعد الاستخدام.

·     تجنب التواصل بأي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال.

·     تجنب رحلات العمل غير الضرورية التجمعات لا الكبيرة, تجنب المواصلات العامة.

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