لحملة الدبلوم وما فوق.. «الحياة الفطرية» يعلن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، طرح (61) وظيفة متنوعة للرجال والنساء (إدارية، تقنية، تخصصية) منها (52) لا تتطلب الخبرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهلات المناسبة لشغل الوظيفة.

– أن يكون المتقدم متفرغاً.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الخبرات العملية.

– صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

التخصصات المطلوبة:

(العلاقات العامة، التسويق، الإعلام، الصحافة، إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، السكرتارية، التواصل أو الإتصال، علوم الحاسب، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، علم المعلومات، الشبكات، الاتصالات، إدارة المشاريع، هندسة الجينات، تخصصات العلوم، حماية البيئة، علم الحيوان، الإنتاج الحيواني، الطب البيطري، علم الأحياء، علوم البحار، البيئة البحرية، السياحة، السياحة البيئية، التصميم البيئي، هندسة المناظر الطبيعية، الوراثة، البصمة الوراثية).

موعد وطريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الخميس الموافق 1442/10/15هـ، ويكون من خلال إرسال السيرة الذاتية والوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني:jobs@ncw.gov.sa ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1442/10/23هـ.