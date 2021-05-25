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الراجحي: التأمين على عقد العمالة المنزلية يقلل مخاطر الاستقدام ويسهم في خفض الأسعار

الراجحي: التأمين على عقد العمالة المنزلية يقلل مخاطر الاستقدام ويسهم في خفض الأسعار
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تواصل – واس:

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أنه من المنتظر أن يتحقق بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

وقال الراجحي إن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، ، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار و ضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. منوها إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن ما يلي:

التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.

وبهذه المناسب رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية.

 

 

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