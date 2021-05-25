متحدث التعليم الجامعي يكشف مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح متحدث التعليم الجامعي “طارق الأحمري”، مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس مع بداية العام الدراسي المقبل 1443.

وأكد “الأحمري” خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن عودة طلاب جميع الجامعات الحكومية والأهلية ستكون كاملة.

وأضاف أن عودة الطلبة والطالبات للمدارس الحكومية والأهلية ستكون وفق النماذج التشغيلية المعتمدة والفئات العمرية المستهدفة.

وأشار إلى أن لجان وزارة التعليم تعمل على دراسة الأوضاع منذ وقت مبكر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لوضع الترتيبات المعتمدة لعودة الطلاب حضوريًا في العام الدراسي الجديد..