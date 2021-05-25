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توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة توقّع هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تشمل الحالة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية تمتد الى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

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