جامعة الملك سعود تعلن توفر وظائف للجنسين في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود عن احتياجها للكوادر البشرية الوطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها (معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية) للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط الوظائف:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- أن يستوفي المتطلبات الخاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.

3- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية.

تفاصيل الوظـائف:

المجموعة 1:

1- باحث علمي.

– تفاصيل الوظائف والمهام الوظيفية: ( اضغط هنــا )

– رابط التقديم: ( اضغط هنــا )

* ينتهي التقديم بتاريخ 06-06-2021م.

المجموعة 2:

2- خبير تنمية حضرية.

3- مدير قواعد بيانات مكانية.

4- خبير تحليل نظم معلومات جغرافية.

5- خبير نظم معلومات جغرافية.

6- محلل قواعد بيانات.

– تفاصيل الوظائف والمهام الوظيفية: ( اضغط هنــا )

– رابط التقديم: ( اضغط هنــا )

* ينتهي التقديم بتاريخ 08-06-2021م.

المجموعة 3:

7- منسق الشراكات الإستراتيجية.

8- منسق المشاريع.

– تفاصيل الوظائف والمهام الوظيفية: ( اضغط هنــا )

– للتقديم: ( اضغط هنــا )

وأشارت جامعة الملك سعود إلى أن التقديم على الوظائف ينتهي بتاريخ 02-06-2021م.

التخصصات:

– مختبرات طبية.

– الكيمياء الحيوية.

– الأحياء الدقيقة.

– الأحياء العامة.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– نظم معلومات جغرافية.

– تخطيط اقليمي.

المميزات:

1- رواتب وبدلات تنافسية.

2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.

3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.