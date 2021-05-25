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«الوطني للصحة النفسية»: احذروا الشائعات المتداولة بشأن عدم مأمونية «لقاح كورونا»

«الوطني للصحة النفسية»: احذروا الشائعات المتداولة بشأن عدم مأمونية «لقاح كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، اليوم الثلاثاء، من الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا.

وأكد المركز في بيان له، أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا غير صحيحة، ولها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع التي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1389) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (912) حالة، كما تم تسجيل (14) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (443460) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (426589) حالة.

وتؤكد وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك للوقاية من انتشار الفيروس.

 

 

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