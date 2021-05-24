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«الصحة» توضح الفئات الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

«الصحة» توضح الفئات الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خاصة عند كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأكدت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وأبانت أن الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفا مقارنة بالأصحاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78 % من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

وأضافت أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

 

 

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