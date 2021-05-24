«الحرس الوطني» تدعو 77 من المرشحين على وظائفها للمطابقة

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دعت وزارة الحرس الوطني 77 من المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/10/1442هـ، حسب المواعيد والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد -19 ) والالتزام بالشروط، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1 .إحضار أصل الهوية الورطنية مع نسخة منها.

2 .إحضار عدد (3 ) صور شخصية.

3 .الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

4 .إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.

5 .إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6 .إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

7 .الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة ( 8:30 ) صباحًا.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالياضغط هنا