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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الحرس الوطني» تدعو 77 من المرشحين على وظائفها للمطابقة

«الحرس الوطني» تدعو 77 من المرشحين على وظائفها للمطابقة
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تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة الحرس الوطني 77 من المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/10/1442هـ، حسب المواعيد والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد -19 ) والالتزام بالشروط، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:
1 .إحضار أصل الهوية الورطنية مع نسخة منها.
2 .إحضار عدد (3 ) صور شخصية.
3 .الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح.
4 .إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.
5 .إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.
6 .إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.
7 .الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة ( 8:30 ) صباحًا.
 
ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالياضغط هنا

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