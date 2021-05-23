أعمال تفجير صخري بـ«جدة».. والأمانة تنبه الأهالي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تنفيذ بعض أعمال التفجير الصخري ضمن أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في حي المنار.

ونبهت الأمانة الأهالي في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بشأن عمليات التفجير الصخري.

وقالت الأمانة “ضمن أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في حي المنار سيكون هناك بعض أعمال التفجير الصخري في منطقة المشروع الاثنين 12 شوال 1442 هـ من الساعة التاسعة صباحا”.