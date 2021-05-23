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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الزعاق» يوضح أنواع الجراد ومواسم وصوله للمملكة (فيديو)

«الزعاق» يوضح أنواع الجراد ومواسم وصوله للمملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن هناك نحو 20 ألف نوع من الجراد حول العالم.

وأضاف الزعاق: “ينقسم الجراد إلى نوعين وهما جراد مستوطن، وجراد مهاجر، ويرتبط هجرته بغزارة الأمطار في موطنه وحركة الرياح التي تؤثر على حركته”.

ولفت إلى أن أغلب الجراد المهاجر الذي يصل إلى المناطق العربية يكون موطنه أفريقيا، حيث يأتي من السودان وإريتريا.

وأشار د. خالد الزعاق إلى أن موسم الخريف يشهد هجرة الجراد على رجليه إلى سواحل البحر الأحمر ثم يطير بجناحيه باتجاه مصر والسعودية ودول الخليج العربي.

 

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