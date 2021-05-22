تتجاوز 45 درجة.. الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة بعدة مناطق حتى نهاية الأسبوع

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله، استمرار تجاوز درجات الحرارة العظمى ٤٥°م على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع القادم بمشيئة الله”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم السبت، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.