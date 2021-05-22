الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لهذه الأسباب.. «أمين الرياض» يوجه رؤساء البلديات بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية

لهذه الأسباب.. «أمين الرياض» يوجه رؤساء البلديات بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم السبت، جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًا.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”: “بهدف معرفة احتياجات السكان وتفقد كافة الأحياء وسير العمل في مشاريع المدينة.. سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف يوجه جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًا.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن الهدف من توجيه أمين منطقة الرياض ما يلي:

– معرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم

– تحديد فرص التحسين داخل الأحياء السكنية

– تفقد سير العمل في مشاريع المدينة

مواد ذات صلة

عُثر بداخله على 22 برميلاُ.. الإطاحة بوافد يدير مصنعاً للخمور بالرياض

عُثر بداخله على 22 برميلاُ.. الإطاحة بوافد يدير مصنعاً للخمور بالرياض

القبض على مواطنين لتعاطيهما المسكر ونشر ذلك عبر مواقع التواصل بالرياض

القبض على مواطنين لتعاطيهما المسكر ونشر ذلك عبر مواقع التواصل بالرياض

استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن للفصل الصيفي.. رابط التسجيل

استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن للفصل الصيفي.. رابط التسجيل

ضبط وإغلاق مقهى يقدم «الشيشة» في مكان مغلق بالرياض (صور)

ضبط وإغلاق مقهى يقدم «الشيشة» في مكان مغلق بالرياض (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>