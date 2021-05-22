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«جامعة نجران» تُحدد مواعيد القبول لخريجي المرحلة الثانوية للعام المقبل.. رابط التقديم

«جامعة نجران» تُحدد مواعيد القبول لخريجي المرحلة الثانوية للعام المقبل.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى 23 ذو القعدة، حتى 28 من ذات الشهر، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة 16 ذو الحجة وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه .

من جهته أفاد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل السعودية أو من خارجها، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى .

وبيّن العمري طريقة احتساب النسب المؤهلة للتخصصات، حيث إن الثانوية تمثل 40%، و 30% للاختبار التحصيلي، بينما 30% للقدرات العامة، مشيراً إلى طريقة احتساب الموزونة، التي تتمثل في 60% للثانوية ، و 40% للقدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : (من هنا) .

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