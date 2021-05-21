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مصادر: مهاجم منبر الحرم المكي مواطن أربعيني وادعى أنه «المهدي المنتظر»

مصادر: مهاجم منبر الحرم المكي مواطن أربعيني وادعى أنه «المهدي المنتظر»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت التحقيقات الأولية بشرطة العاصمة المقدسة، أن الشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة أمس، كان يدعي أنه “المهدي المنتظر”.

وكشفت مصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الجاني مواطنأربعيني، وتم ضبطه أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا وإيقافه من رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قد صرح بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على الشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، وأشاد المغردون بيقظة رجال الأمن في سرعة القبض عليه قبل وصوله لمنبر الحرم المكي.

 

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