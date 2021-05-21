شرطة حائل: ضبط مواطن اعتدى على مندوبي توصيل المتاجر وسلبهم

تواصل – واس :

أعلنت شرطة منطقة حائل، عن القبض على مواطن ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة حائل.

وأوضح أن الجرائم قد تمثلت في الاعتداء على مندوبي توصيل المتاجر، وسلبهم، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (27,000) ريال.

وأشار إلى أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.