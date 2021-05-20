الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» تعلن توفر 120 وظيفة للجنسين ضمن برنامج العمل عن بعد

«الموارد البشرية» تعلن توفر 120 وظيفة للجنسين ضمن برنامج العمل عن بعد
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية ضمن (برنامج العمل عن بعد) عن طرح أكثر من (120) وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة (كافة المؤهلات) للعمل من المنزل (عن بعد) بمختلف مناطق بالمملكة، وفقا للتفاصيل التالية:
مجالات العمل:
– إدارة.
– مالية.
– تسويق.
– مبيعات.
– تحصيل.
– تصميم.
– موارد بشرية.
– خدمة عملاء.
– إدخال بيانات.
– علاقات عامة.
بعض المسميات الوظيفية:
– مساعد إداري.
– خدمة عملاء.
– سكرتارية.
– مشرفين عمال
– كاتب اجور.
– كاتب ماسك الدفاتر.
– مدير ادارة التقارير المالية.
– كاتب مالية.
– كاتبة ادخال بيانات.
– ممثل مركز إتصال.
– اختصاصي تسويق.
– تسويق هاتفي.
– مصمم.
– مندوب مبيعات.
– مترجم.
– موظفين خدمة عملاء.
– إختصاصي تسويق.
– مدخل بيانات.
– معقب.
– كاتب شئون موظفين.
– مندوب مبيعات.
– كاتب استقبال عام.
– كاتب إداري.
– مشرف خدمات نقل.
– اختصاصى تسويق
– مسئول تسويق
– كاتب بيانات عام
– كاتب بيانات
– مشرف عمال.
– فني حسابات.
– كاتب ادخال بيانات.
– مدخل بيانات (وظيفتان).
– كاتب شؤون موظفين
– مسئول إداري
– إختصاصي تسويق.
– كاتب تكاليف
– مندوبة مبيعات .
– مشرف قاعدة بيانات.
– منظم برامج اعلامية.
– مستشار تسويق.
– مبرمج.
 
خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:
1- زيارة بوابة العمل عن بعد.
2- اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).
3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
6- يشترط حساب أبشر مفعل.
التقديم على الوظائف:
أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف للعمل عن بعد على الرابط التالي : (اضغط هـنـا).

مواد ذات صلة

«صحة الجوف» تعلن عن وظائف طبية وصحية شاغرة بنظام التعاقد المؤقت

«صحة الجوف» تعلن عن وظائف طبية وصحية شاغرة بنظام التعاقد المؤقت

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية والمطابقة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية والمطابقة

«الموارد البشرية» تكشف عن 7 حالات توقف إعانة ذوي الإعاقة

«الموارد البشرية» تكشف عن 7 حالات توقف إعانة ذوي الإعاقة

وظائف صحية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>