«الموارد البشرية» تعلن توفر 120 وظيفة للجنسين ضمن برنامج العمل عن بعد

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أعلنت وزارة الموارد البشرية ضمن (برنامج العمل عن بعد) عن طرح أكثر من (120) وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة (كافة المؤهلات) للعمل من المنزل (عن بعد) بمختلف مناطق بالمملكة، وفقا للتفاصيل التالية:

مجالات العمل: – إدارة. – مالية. – تسويق. – مبيعات. – تحصيل. – تصميم. – موارد بشرية. – خدمة عملاء. – إدخال بيانات. – علاقات عامة.

بعض المسميات الوظيفية:

– مساعد إداري.

– خدمة عملاء.

– سكرتارية.

– مشرفين عمال

– كاتب اجور.

– كاتب ماسك الدفاتر.

– مدير ادارة التقارير المالية.

– كاتب مالية.

– كاتبة ادخال بيانات.

– ممثل مركز إتصال.

– اختصاصي تسويق.

– تسويق هاتفي.

– مصمم.

– مندوب مبيعات.

– مترجم.

– موظفين خدمة عملاء.

– إختصاصي تسويق.

– مدخل بيانات.

– معقب.

– كاتب شئون موظفين.

– مندوب مبيعات.

– كاتب استقبال عام.

– كاتب إداري.

– مشرف خدمات نقل.

– اختصاصى تسويق

– مسئول تسويق

– كاتب بيانات عام

– كاتب بيانات

– مشرف عمال.

– فني حسابات.

– كاتب ادخال بيانات.

– مدخل بيانات (وظيفتان).

– كاتب شؤون موظفين

– مسئول إداري

– إختصاصي تسويق.

– كاتب تكاليف

– مندوبة مبيعات .

– مشرف قاعدة بيانات.

– منظم برامج اعلامية.

– مستشار تسويق.

– مبرمج.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

1- زيارة بوابة العمل عن بعد.

2- اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).

3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

6- يشترط حساب أبشر مفعل.

التقديم على الوظائف: