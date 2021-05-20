تنويه من «الجوازات» بشأن الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، على أهمية التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة.

وأوضحت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “قبل السفر إلى خارج البلاد، يجب التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة”.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دعت في وقت سابق، المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).