«فُرجت» : سداد 179 مليون ريال عن «محكومين» خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت خدمة “فرجت” عن المبالغ التي تم سدادها من مديونيات الغارمين من المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان.

وأوضحت أنه تم سداد أكثر من 179 مليون ريال استفاد منها 1279 من المحكومين منهم 1232 مواطنا و 47 مقيما من مختلف الجنسيات.

وتهدف خدمة فرجت إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

وأوضحت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني وظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان عبر وسائل الإعلام مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.

وأكدت أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية “أبشر” أو منصة “إحسان” وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.