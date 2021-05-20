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«التعليم» توجه بإنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي» وتقييم «التعليم عن بعد»

«التعليم» توجه بإنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي» وتقييم «التعليم عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم بإنهاء أعمال المدارس على “منصة مدرستي”، وذلك تمهيدًا لإنهاء العام الدراسي الحالي 1442هـ.

كما وجهت وزارة التعليم برفع تقرير شامل عن التحديات والإيجابيات في تطبيق التعليم عن بُعد في مختلف المراحل الدراسية.

• أبرز توجيهات التعليم لمنسوبيها

ونشرت الوزارة بيانًا رسميًا بالإجراءات والتي تتضمنت ما يلي:

– إنهاء أعمال المدارس على منصة مدرستي وفقًا للتقويم الدراسي المعلن عنه.

– الاحتفاظ بنسخة من الإحصاءات والبيانات والأنشطة الخاصة بالعام الدراسي 1442هـ لدى إدارة المدرسة.

– إنهاء الرفع بمشاركات مسابقة “مدرستي تبرمج” على المنصة المعتمدة لقادة المدارس لرفع المشاركات.

–  رفع تقرير شامل عن التحديات والإيجابيات والممارسات المثلى في تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

–  تكريم المدارس المميزة والمعلمين ممن أبرز تميزًا خلال تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

• تنبيه عاجل من «التعليم»

في سياق متصل، أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل تاريخ 22/ 12/ 1442هـ، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من التاريخ المذكور سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمَن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي) عبر تطبيق توكلنا.

وشددت على أن ذلك سيكون شرطاً أساسياً لدخول جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأهابت الوزارة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

• ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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