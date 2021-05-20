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بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية والمطابقة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية والمطابقة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت ​وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13هـ، حسب المواعيد والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد -19) والالتزام بالشروط التالية:
• الشروط والمستندات المطلوبة
1. إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.
2. إحضار عدد ( 3 ) صور شخصية.
3. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح.
4. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.
5. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.
6. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.
7. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:30) صباحاً.

• أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم (011252300) تحويلة (23415) أو (23379)
وبإمكان المرشحين والمرشحات الوصول إلى عنوان اللجنة من خلال البحث عن “مركز بدر الثقافي بمدينة الملك عبدالعزيز في برامج الخرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.​

وتشدد وزارة الحرس الوطني على المرشحين والمرشحات ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كرونا “كوفيد 19”.

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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