مؤشر الأسهم ينهي تعاملات اليوم منخفضاً بتداولات قيمتها 8.4 مليار ريال

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس منخفضا للجلسة الثانية على التوالي، حيث ضغط قطاعي المواد الأساسية ثم البنوك على أداء المؤشر العام.

وتراجع السوق 0.3 في المائة، بعدما استطاع المتعاملون خلال فترة المزاد تقليص بعض الخسائر النقطية، حيث كان المؤشر العام قد تراجع بنحو 49 نقطة قبل فترة المزاد.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10339 نقطة متراجعا بنحو 33 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.48 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 297.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 347.6 ألف صفقة.

وأتت أسهم سابك على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1.8 في المائة، ايضا ضغطت أسهم مصرف الراجحي وبنك الرياض على أداء المؤشر العام بعد تراجعهم ما بين 0.6 و1.6 في المائة.

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس منخفضا للجلسة الثانية على التوالي، حيث ضغط قطاعي المواد الأساسية ثم البنوك على أداء المؤشر العام.

وتراجع السوق 0.3 في المائة، بعدما استطاع المتعاملون خلال فترة المزاد تقليص بعض الخسائر النقطية، حيث كان المؤشر العام قد تراجع بنحو 49 نقطة قبل فترة المزاد.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10339 نقطة متراجعا بنحو 33 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.48 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 297.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 347.6 ألف صفقة.

وأتت أسهم سابك على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1.8 في المائة، ايضا ضغطت أسهم مصرف الراجحي وبنك الرياض على أداء المؤشر العام بعد تراجعهم ما بين 0.6 و1.6 في المائة.