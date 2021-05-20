«التعليم»: تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث.. تعرّف على الشروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس.

وأوضحت التعليم أن فترة استقبال الطلبات تبدأ من تاريخ 10/ 10/ 1442هـ وحتى 24/ 10/ 1442هـ؛ وفق الشروط والضوابط المعلنة.

شروط المتقدمين لبرنامج الإيفاد للدراسة ‏بالداخل:

1-أن يكون القبول نهائياً غير مشروط ( بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية) .

2– إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات ‏العليا، بحيث لا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات، على ألا يتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول ‏للماجستير و6 للدكتوراه.‏

3-لا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادراً وفقاً لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية، كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص، باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي (انتظام) وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف الجائحة(كوفيد-19) شرط إرفاق إفادة معتمدة من عمادة الدراسات العليا بذلك.

4-أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها، والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراة، حيث تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.

5-ألا تتحمل أي رسوم مالية تطلبها جهة ‏الدراسة، إذ يتم أخذ تعهد على المرشح بذلك.‏

شروط برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية:

1 –أن يكون المرشح لبرنامج الابتعاث حاصلًا ‏على 5 درجات في اختبار ‏‎ IELTS الأكاديمي.

2 –أن يكون القبول ‏في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًا.‏

3 –أن يكون القبول نهائياً غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية، أو لمن حصله على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته.

4 –أن يكون القبول والخطة ‏الدراسية مترجماً ومعتمدًا ومصدقًا من الملحقية التعليمية، شرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات.

5 –أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة ‏لطلبة الماجستير والدكتوراه، حيث تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.