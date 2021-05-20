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واشنطن تعتزم نشر 6 وحدات عسكرية بمياه الخليج العربي

واشنطن تعتزم نشر 6 وحدات عسكرية بمياه الخليج العربي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، العمل على نشر 6 وحدات تدخل سريع من قوات حرس السواحل الأمريكي في منطقة الخليج العربي.

وقال “بايدن” خلال خطاب في أكاديمية حرس السواحل بولاية كونيتيكت، إن تلك القوات هدفها المساعدة في إنفاذ القانون البحري.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأسطول الخامس الأمريكي تصدى لاستفزازات إيرانية عديدة خلال الأسابيع الماضية.

وفي أبريل الماضي، كشف مسؤولون في البحرية الأمريكية، النقاب عن اقتراب زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفينتين أمريكيتين بشكل خطير واستفزازي في الخليج العربي.

وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية أن زوارق سريعة وسفينة دعم ثنائية الهيكل، اقتربت من سفينتي خفر السواحل خلال قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج العربي.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين قولهم آنذاك، إن الحادث، الذي يعتبر الأول من نوعه هذا العام وقع في 2 أبريل، وتزامن مع إعلان بدء مفاوضات تجديد الاتفاق النووي في فيينا.

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