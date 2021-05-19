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مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضح المركز أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– مهندس الأنظمة المدمجة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات).

– منسق مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2021م.

وتابع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعي أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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