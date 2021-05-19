الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين إلى المملكة

تنبيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين إلى المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

 أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً مهماً للمسافرين القادمين إلى المملكة.

ودعت الجوازاتالمسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي – حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، من خلال الرابط: (هنا). 

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت تعميما اليوم إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة وذلك من خلال بوابة (مقيم).

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم جميع الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وتأتي الخدمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة علم.

 

مواد ذات صلة

«الهلال الأحمر» يحذر من التعرّض لأشعة الشمس.. وتوجه نصائح مهمة

«الهلال الأحمر» يحذر من التعرّض لأشعة الشمس.. وتوجه نصائح مهمة

هل المٌحصن بلقاح «كورونا» ناقل لعدوى الفيروس؟.. «الصحة» تجيب

هل المٌحصن بلقاح «كورونا» ناقل لعدوى الفيروس؟.. «الصحة» تجيب

تعيين «زينة عكر» وزيرة لخارجية لبنان بالوكالة خلفاً لشربل وهبة

تعيين «زينة عكر» وزيرة لخارجية لبنان بالوكالة خلفاً لشربل وهبة

«الجوازات» توضح شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة

«الجوازات» توضح شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>