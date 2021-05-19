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استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن للفصل الصيفي.. رابط التسجيل

استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن للفصل الصيفي.. رابط التسجيل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، عن استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن الكريم للفصل الصيفي ١٤٤٢ ﮪـ.

وأوضحت الجمعية، أن الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم “عن بُعد” عبر تطبيق “زووم”، تبدأ من 11 شوال 1442هـ حتى 21 ذو القعدة 1442هــ، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة والنصف مساءاً حتى الساعة السادسة مساءاً.

وأشارت الجمعية، إلى أن عدد الطلاب في الحلقة الواحدة ستة طلاب، علماً بأن التسجيل سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/6 هــ – 2021/5/17م، عبر الرابط التالي: (هنا).

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