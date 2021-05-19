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«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من أخذ لقاحات كورونا

«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من أخذ لقاحات كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، الفئات والحالات التي يُمنع فيها التطعيم بلقاحات كورونا.

وأوضحت الصحة عبر حساب “الصحة 937” على تويتر، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه:

-حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)
-الأطفال
-تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة عن (38.5) أو أعلى

وكانت وزارة الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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