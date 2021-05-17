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جريمة بشعة.. إيراني يمزق جسد نجله أشلاء ويرميه بالقمامة

جريمة بشعة.. إيراني يمزق جسد نجله أشلاء ويرميه بالقمامة
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تواصل – وكالات:

وجدت السلطات الإيرانية جثمان المخرج باباك خرمدين، البالغ من العمر 47 عاما ، أمس الأحد، في أحد صناديق القمامة بالمنطقة الثالثة من بلدة إكباتان غرب العاصمة طهران.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، فقد أكد رئيس محكمة جنايات طهران محمد شهرياري، في تصريحات صباح الاثنين، نبأ مقتل خرمدين قائلا: لقد تم القبض على والديه اللذين اعترفا بارتكاب جريمة القتل.

وأضاف شهرياري أنه “بحسب الاعترافات، فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما وقام بتخديره أولاً ثم قام بتقطيع جسده بسكين”.

وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أن والد الضحية في اعترافه: “كان ابني أعزب، وكانت الخلافات بيننا كثيرة. لقد قمت صباح يوم القتل (الأحد) بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت”.

وأضاف: “لأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة مهملات في الشارع”.

وبحسب رئيس محكمة جنايات طهران، فإن التحقيق في مقتل المخرج بابك خرمدين، لا تزال مستمرة.

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