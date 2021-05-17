الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد عودة السماح بالسفر.. نصائح مهمة من استشاري أمراض معدية لتفادى «كورونا»

بعد عودة السماح بالسفر.. نصائح مهمة من استشاري أمراض معدية لتفادى «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، من خطورة التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، خاصة بعد رفع قرار تعليق السفر.

وقدم “غزال” خلال مداخلة لبرنامج “اليوم” على “قناة الإخبارية” العديد من النصائح المهمة بعد رفع قرار تعليق السفر، والسماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة، لافتا إلى ضرورة أن يكون السفر داخل المملكة، على أن يكون السفر خارجها للضرورة القصوى وليس السياحة، في ظل وجود دول موبوءة بالفيروس، مقارنة بمعدلات العدوى التي تحت السيطرة داخل المملكة.

وشدد على أن فتح باب السفر لا يعني أبدا الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد وغسل الأيدي وارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والبعد عن الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.

ودعا المسافرين إلى ضرورة اطلاع المسافر على اشتراطات السفر المعلنة من قبل الدولة المتجهين إليها، لاختلافها من دولة لأخرى حسب تنظيم كل دولة وما يناسب مجتمعها.

مواد ذات صلة

مكة.. ضبط 60 مواطناً داخل مخيم خالفوا التدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا

مكة.. ضبط 60 مواطناً داخل مخيم خالفوا التدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا

ماذا يحدث عند الاشتباه بوجود مصاب كورونا على متن الطائرة؟.. «الطيران المدني» يجيب (فيديو)

ماذا يحدث عند الاشتباه بوجود مصاب كورونا على متن الطائرة؟.. «الطيران المدني» يجيب (فيديو)

«وقاية»: المحصنون القادمون للمملكة لا يلزمهم الفحص أو الحجر عند الوصول (فيديو)

«وقاية»: المحصنون القادمون للمملكة لا يلزمهم الفحص أو الحجر عند الوصول (فيديو)

رفع التعليق خلال ساعات.. اشتراطات سفر المواطنين للخارج والفئات المسموح لها

رفع التعليق خلال ساعات.. اشتراطات سفر المواطنين للخارج والفئات المسموح لها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>