بعد عودة السماح بالسفر.. نصائح مهمة من استشاري أمراض معدية لتفادى «كورونا»

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حذر الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، من خطورة التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، خاصة بعد رفع قرار تعليق السفر.

وقدم “غزال” خلال مداخلة لبرنامج “اليوم” على “قناة الإخبارية” العديد من النصائح المهمة بعد رفع قرار تعليق السفر، والسماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة، لافتا إلى ضرورة أن يكون السفر داخل المملكة، على أن يكون السفر خارجها للضرورة القصوى وليس السياحة، في ظل وجود دول موبوءة بالفيروس، مقارنة بمعدلات العدوى التي تحت السيطرة داخل المملكة.

وشدد على أن فتح باب السفر لا يعني أبدا الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد وغسل الأيدي وارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والبعد عن الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.

ودعا المسافرين إلى ضرورة اطلاع المسافر على اشتراطات السفر المعلنة من قبل الدولة المتجهين إليها، لاختلافها من دولة لأخرى حسب تنظيم كل دولة وما يناسب مجتمعها.