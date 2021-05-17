وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع القدية

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضخت أن الوظائف المتاحة حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض، وفق المسميات التالية:

– مساعد مستشار قانوني عام/ المقاولات التجارية.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– مدير المشتريات.

– مساعد أول/ المشتريات.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير تطوير التصميم.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)