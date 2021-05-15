بيان مهم من سفارة المملكة بشأن اشتراطات السفر إلى مصر

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة بياناً اليوم السبت، أوضحت فيه الإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية المصرية لاستقبال القادمين من المملكة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه يجب دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص، وأن يكون لدى المواطن تحليلpcrمن معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وأضافت أنه حتى الآن لا يعتمد الجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية وفي حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.