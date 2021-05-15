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«الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا

«الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول مرضى التصلب اللويحي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر” حول أبرز الأسئلة الشائعة التي وصلت إليها، أنه لا مانع من أخذ اللقاح مع ضرورة أخذ رأى الطبيب.

والتصلب اللويحي هو مرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنهاك، إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، ووظيفته حمايتها.

هذا التلف أو التآكل للغشاء يؤثر سلبا على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، وفي نهاية المطاف، قد تصاب الأعصاب نفسها بالضرر، وهو ضرر غير قابل للإصلاح.

وأعراض التصلب اللويحي مختلفة ومتنوعة، حسب الأعصاب المصابة وشدّة الإصابة، ففي الحالات الصعبة، يفقد مرضى التصلب اللويحي (MS) القدرة على المشي أو التكلم.

أحيانا، من الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى، لأن الأعراض غالبا تظهر ثم تختفي، وقد تختفي لعدة أشهر.

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