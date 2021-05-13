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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بطلب من المملكة.. «التعاون الإسلامي» تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة القضية الفلسطينية

بطلب من المملكة.. «التعاون الإسلامي» تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة القضية الفلسطينية
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، يوم الأحد 16 مايو 2021، اجتماعًا طارئًا افتراضيًّا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي، إلى 67 شهيدًا، بينهم 17 طفلًا و6 سيدات ومسن.

كما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن إصابة 388 مواطنًا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلًا، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

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