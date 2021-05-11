شاهد.. إمام المسجد الحرام يدعو للأقصى في ليلة ختم القرآن

تواصل – فريق التحرير:

صدح رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس بالدعاء للمسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال دعاء ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من شهر رمضان بالمسجد الحرام.

ودعا الشيخ السديس الله أن ينصر ويحفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين، وابتهل إلى الله أن يجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين.

ودعت المملكة المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.