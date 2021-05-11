مبتعث دكتوراه يروي قصة تفوقه في الهندسة الكيمائية عقب إصابة والدته بالسرطان (فيديو)

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روى المبتعث مروان عبد الجواد الطالب بالسنة الرابعة في درجة الدكتوراه بمجال الهندسة الكيمائية من جامعة أريزونا الأمريكية ، قصة تفوقه في هذا المجال عقب إصابة والدته بالسرطان، وحصوله على جائزة مسابقة Grad Slam بجامعة أريزونا لعام 2021.

وقال “عبد الجواد” في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه تم تشخيص والدته بمرض السرطان في عام 2017، موضحاً أن شقيقته قالت له إن الأطباء يريدون إجراء تشخيص للوالدة من خلال “الرنين المغناطسي” للمرض.

وأضاف أنه قام بالبحث عن كيفية إجراء هذا النوع من التشخيص، فاكتشف أنه يتم استخدام أنواع معينة من المعادن لإدخالها بالجسم، ومن خلالها يتم اكتشاف الورم بالجسم بشكل واضح جدا، لكن من سلبيات هذا الفحص أن جزء منها يترسب بالجسم وممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن تخصصه في الجامعة هو تحويل الطاقة من نوع إلى أخر، وتحديداً في مجال حبيبات “النانو”، ومن خلال هذا المجال يمكنه التدخل في هذا المجال (الرنين المغناطسي) بحيث يستخدم معادن لا تضر الجسم كالذهب.

وأكد أنه بحكم هذا التخصص يمكنه أن يساعد الملايين من مرضى السرطانرغم وفاة والدته وملهمته لمجال البحث التي انتقلت إلى رحمة الله في بداية شهر رمضان الجاري وبعد يومين فقط من حصوله على الجائزة .