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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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سفارة المملكة في تونس تنبّه المواطنين لقوانين السفر الجديدة.. 4 إجراءات ضرورية

سفارة المملكة في تونس تنبّه المواطنين لقوانين السفر الجديدة.. 4 إجراءات ضرورية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تونس، اليوم الإثنين، تنبيها للمواطنين بقوانين السفر التي أقرتها سلطات تونس.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في تويتر: “يسر سفارة المملكة في الجمهورية التونسية أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية”.

وهي على النحو التالي:-

– أن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) ولم يمض عليه 72 ساعة.
– يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.
– حجر إجباري للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.
– يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

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