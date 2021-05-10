سفارة المملكة في تونس تنبّه المواطنين لقوانين السفر الجديدة.. 4 إجراءات ضرورية

تواصل – فريق التحرير:
أصدرت سفارة المملكة في تونس، اليوم الإثنين، تنبيها للمواطنين بقوانين السفر التي أقرتها سلطات تونس.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في تويتر: “يسر سفارة المملكة في الجمهورية التونسية أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية”.
وهي على النحو التالي:-
– أن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) ولم يمض عليه 72 ساعة.
– يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.
– حجر إجباري للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.
– يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.