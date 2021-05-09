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«الصحة»: تلقي لقاح كورونا يساهم في الوصول للمناعة المجتمعية (فيديو)

«الصحة»: تلقي لقاح كورونا يساهم في الوصول للمناعة المجتمعية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك للوصول للمناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية.

وأكدت وزارة الصحة، أن تلقي المواطن والمقيم للقح يساهم، بمشيئة الله، في الوصول للمناعة المجتمعية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 10 مليون شخص.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد،⁩ عن تسجيل (942) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، فيما تم تسجيل (1064) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740) حالة ولله الحمد.

 

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