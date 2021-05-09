أدنى سيولة في 9 أشهر ونصف.. تباين أداء الأسهم خلال تعاملات اليوم

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أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأحد مستقرا مع تباين في أداء الأسهم القيادية وسط سيولة هي الأدنى في 9 أشهر ونصف.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10228 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.79 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 172.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 208.1 ألف صفقة.

وجاءت أسهم “البنك الأهلي السعودي” على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1.8 في المائة، حيث يتداول السهم بدون أحقية أرباح بعد إعلان الجمعية موافقتها على توزيع أرباح للعام 2020 بواقع 0.8 ريالا لسهم وبقيمة إجمالية بلغت 3.58 مليار ريال.

وارتفعت أسهم “الخدمات الأرضية” بنحو 2.2 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن تقليص خسائرها للربع الأول إلى 16.7 مليون ريال مقارنة بنحو 51.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.

كذلك أعلنت شركة “التعاونية” عن تراجع طفيف في أرباح الربع الأول قبل الزكاة إلى 80.8 مليون ريال وبنسبة تراجع بلغت 5 في المائة، فيما أغلق السهم على تراجع عند مستوى 77.6 ريال.

وصعدت أسهم 104 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات الجزيرة ريت المرتفعة بالحد الأعلى، تلاه وحدات سدكو كابيتال ريت بمكاسب 5 في المائة.

وارتفعت أيضا كل من وحدات مشاعر ريت و سويكورب ريت، وكذلك سهم الأبحاث والتسويق في حدود 4 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 80 شركة تصدرها أسهم ساكو بنحو 3.8 في المائة، تلاه أسهم زين السعودية المتراجعة 2.4 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تراجع ارباح الربع الأول بنحو 61 في المائة إلى 41 مليون ريال.

كذلك تراجعت أسهم سابك ومصرف الراجحي وبنك الرياض بنسب تراوحت ما بين 0.3 و1 في المائة، بينما ارتفعت أسهم جبل عمر 2.1 في المائة ونحو 1.4 في المائة لبنك ساب.