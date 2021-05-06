تنبيه مهم من «النيابة العامة» لموظفيها ومراجعي مقراتها

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة تنبيهاً مهماً لموظفيها ومراجعي مقراتها بضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أنها تهيب بالعموم للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، وتلفت عناية موظفيها ومراجعي مقراتها إلى اشتراط تلقي لقاح كورونا للدخول لمقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.