الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الراجحي» يعلن إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية

«الراجحي» يعلن إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تتكامل الجهود مع شركاؤنا؛ لنطلق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة”.

وأضاف وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي: “نستهدف من خلال هذا القرار توظيف أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة من أبناء وبنات الوطن”.

https://twitter.com/Ahmed_S_Alrajhi/status/1390411325340373003

مواد ذات صلة

مستجدات «بائعة الخضار» في الدمام.. إجراء جديد من الضمان الاجتماعي

مستجدات «بائعة الخضار» في الدمام.. إجراء جديد من الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال «معونة رمضان» لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال «معونة رمضان» لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بشرى سارة من «الموارد البشرية» بشأن أجور المواطنين في «نطاقات»

بشرى سارة من «الموارد البشرية» بشأن أجور المواطنين في «نطاقات»

«الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال إصدار تأشيرة خروج نهائي لعامل إقامته منتهية

«الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال إصدار تأشيرة خروج نهائي لعامل إقامته منتهية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة