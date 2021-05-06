«الراجحي» يعلن إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية

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أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تتكامل الجهود مع شركاؤنا؛ لنطلق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة”.

وأضاف وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي: “نستهدف من خلال هذا القرار توظيف أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة من أبناء وبنات الوطن”.

https://twitter.com/Ahmed_S_Alrajhi/status/1390411325340373003