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وظائف تعليمية وتدريبية وفنية وإدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف تعليمية وتدريبية وفنية وإدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) للوظائف التعليمية والتدريبية والفنية والإدارية لعام 2021م، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 .معلم فيزياء.
2 .معلم رياضيات.
3 .معلم لغة انجليزية.
4 .معيد كيمياء.
5 .مدرس لغه انجليزيه (معهد اللغة الانجليزية).
6 .محاضرة تصميم داخلي.
7 .محاضرة موارد بشرية.
8 .محاضرة رياضيات.
9 .محاضرة محاسبة.
10 .محاضر هندسة كيميائية.
11 .محاضر لغه انجليزية.
12 .محاضر هندسة ميكانيكية.
13 .محاضر محاسبة.
14 .محاضر حاسب آلي.
15 .محاضر تقنية المعلومات.
16 .محاضر هندسة ميكانيكيه (لحام).
17 .أخصائي وسائط تعليمية.
18 .أخصائي تعلیم إلكتروني.
19 .أخصائي تصمیم محتوى رقمي.
20 .أخصائي مقررات إلكترونیة.
21 .أستاذ مساعد المحاسبة.
22 .أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.
23 .أستاذ مساعد اقتصاد وماليه.
24 .أستاذ مساعد الكيمياء.
25 .أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية.
26 .أستاذ مساعد فيزياء.
27 .أستاذ مساعد الرياضيات.
28 .أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية.
29 .مدرب أول هندسة كهربائية.
30 .مدرب هندسة حاسب آلي (شبكات).
31 .مدرب هندسة ميكانيكية.
32 .مدرب هندسة ميكانيكيه (لحام).
33 .مدرب اول هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.
34 .مدرب هندسة كهربائية.
35 .مدرب هندسة كيميائية.
36 .مدرب هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.
37 .مدرب هندسة الكترونيات وإتصالات.
38 .فني معمل تقنية معلومات.
39 .مساعد مدرب تقنية كهربائية.
التخصصات المطلوبة:
– (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية، هندسة الآلات الدقيقة والتحكم، علم المعلومات والمكتبات، شبكات حاسب، علوم الحاسب، هندسة حاسب، الأمن السيبراني والشبكات، رياضيات، تقنيات التعليم، تصميم داخلي، إدارة أعمال، موارد بشرية، المحاسبة، اللوجستيات، إدارة سلسلة التوريد، اقتصاد، مالية، اللغة الإنجليزية، فيزياء، هندسة الكترونيات وإتصالات، كيمياء، تقنية كهربائية، تقنية معلومات).
المؤهلات المطلوبة:
– (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
 
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدءا اليوم الخميس بتاريخ 24/09/1442هـ الموافق 06/05/2021م، من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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