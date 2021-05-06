متى تنتهي التغطية التأمينية للمستفيدين؟..«الضمان الصحي» يوضح

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أوضح مجلس الضمان الصحي أسباب انتهاء التغطية التأمينية للمستفيدين.

وأكد في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن التغطية التأمينية تنتهي عند الاستفادة بالحد الأقصى للوثيقة وعند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، ووفاة المؤمن له أو انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، للسعوديين.

وتابع المجلس أن التغطية التأمينية تنتهي عند مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي) وانتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).