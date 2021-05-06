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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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متى تنتهي التغطية التأمينية للمستفيدين؟..«الضمان الصحي» يوضح

متى تنتهي التغطية التأمينية للمستفيدين؟..«الضمان الصحي» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي أسباب انتهاء التغطية التأمينية للمستفيدين.

وأكد في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن التغطية التأمينية تنتهي عند الاستفادة بالحد الأقصى للوثيقة وعند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، ووفاة المؤمن له أو انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، للسعوديين.

وتابع المجلس أن التغطية التأمينية تنتهي عند مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي) وانتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).

 

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