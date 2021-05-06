بالفيديو.. هطول أمطار وجريان للسيول بمحافظة «أضم»

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

ويوضح المقطع جريان السيول في أحد الأودية بالمحافظة، جراء هطول الأمطار بغزارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.