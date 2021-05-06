وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع «نيوم».. إليك رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

– مطور تطبيقات الشبكة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي/ قائد التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا