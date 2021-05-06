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توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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